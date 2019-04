* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 8 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT - Nissan , détenu à 43,4% par le constructeur français, a convoqué une assemblée générale extraordinaire ce lundi pour formellement mettre un terme au mandat d'administrateur de son ex-président Carlos Ghosn, sous le coup d'accusations de malversations financières. La réunion aura également à l'ordre du jour la nomination comme administrateur de Nissan de Jean-Dominique Senard, qui a succédé à Carlos Ghosn comme président de Renault le 24 janvier. * ENGIE - Le groupe brésilien Petroleo Brasileiro a annoncé vendredi qu'un consortium mené par le groupe d'énergie français Engie avait présenté l'offre la plus importante pour le rachat de 90% de son réseau de gazoducs Transportadora Associada de Gás (TAG). * BNP PARIBAS - Standard & Poor's a relevé vendredi la note de crédit de la banque française de "A" à "A+", l'agence de notation estimant qu'elle tirait parti d'un niveau élevé de diversification de son modèle d'entreprise, ce qui contribue à sa "stabilité" et à sa "résilience". * DEUTSCHE BANK s'est déclaré prête à restructurer davantage sa banque d'investissement aux Etats-Unis dans le cadre de ses négociations de fusion avec COMMERZBANK , selon trois sources proches du dossier. * BMW a déclaré vendredi qu'il passerait une provision, vraisemblablement supérieure à un milliard d'euros, au vu des conclusions préliminaires d'une enquête de l'Union européenne, qui accuse le constructeur de collusion avec ses concurrents DAIMLER et VOLKSWAGEN dans le domaine des émissions polluantes. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES . FCA a accepté de payer des centaines de millions d'euros à Tesla <TSLA.O >afin qu'il puisse comptabiliser dans son parc les voitures électriques du constructeur américain et éviter ainsi de se voir infliger une amende de l'Union européenne pour non-respect de la réglementation en matière d'émissions polluantes, selon le Financial Times. * SAP . Le spécialiste allemand des logiciels professionnels, qui se restructure, a annoncé que le patron de son activité cloud, Robert Enslin, avait quitté ses fonctions. Son nom s'ajoute à la liste fournie des dirigeants qui ont quitté le groupe ces derniers temps. * BHP . Le géant minier anglo-australien est sur le point de supprimer plus de 700 postes de cadre, a rapporté samedi le journal The Australian". L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

