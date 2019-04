* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 9 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * TOTAL a annoncé lundi soir la signature avec le sultanat d'Oman d'un protocole d'accord en vue d'un permis d'exploration dans un bloc gazier au potentiel "significatif." * STANDARD CHARTERED - La banque britannique devrait payer un peu plus d'un milliard de dollars (888 millions d'euros) pour mettre un terme à une enquête de cinq ans portant sur d'éventuelles violations des sanctions américaines contre l'Iran et à une enquête liée au Royaume-Uni, a appris Reuters d'une source au fait du dossier. * NESTLÉ - Purina PetCare, la division de nutrition animale du groupe suisse, va racheter au fonds d'investissement EQT une participation minoritaire dans Independent Vetcare Group International (IVC), plus grand groupe de services vétérinaires d'Europe. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

