* DANONE a vu sa croissance organique fortement ralentir au premier trimestre, pénalisé par la faiblesse de sa nutrition infantile en Chine et le boycott de ses produits laitiers au Maroc, mais a dit tabler sur une accélération de ses ventes dès le deuxième trimestre.

* L'ORÉAL a fait mieux qu'attendu au premier trimestre en maintenant la cadence d'une solide croissance organique, toujours porté par l'appétit des clients chinois pour ses produits de luxe, tandis que sa division grand public a légèrement accéléré le pas.

* FNAC DARTY a annoncé mardi soir l'ouverture de négociations exclusives en vue d'acquérir les magasins Nature & Découvertes dédiés aux produits naturels et au bien-être.

* PERNOD RICARD a annoncé mercredi l'acquisition du gin italien super premium Malfy, ajoutant un nouveau nom à son portefeuille de marques artisanales en forte croissance.

* VEOLIA attend des offres de plus d'un milliard de dollars (886 millions d'euros) pour son activité nord-américaine de systèmes de chauffage et de refroidissement lors du premier tour d'enchères prévu le mois prochain, a rapporté mardi Bloomberg. Barclays a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours de 23,5 euros.

* CRÉDIT AGRICOLE et la banque espagnole SANTANDER ont annoncé mercredi avoir signé un accord pour rapprocher leurs activités de conservation d'actifs.

* AUTOMOBILE - Le secteur automobile réagira aux ventes de mars en Europe, marquées par une baisse de 3,6% des immatriculations mais avec une bonne résistance de Renault et PSA.

* ASML HOLDING - Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs a publié mercredi des bénéfices supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre et a dit s'attendre à une accélération de sa croissance au cours de l'année.

* ERICSSON a publié mercredi un bénéfice d'exploitation meilleur qu'attendu au titre du premier trimestre et a dit prévoir une forte croissance en Amérique du Nord, tout en relevant ses perspectives pour le marché mondial des réseaux.

* ROCHE a relevé mercredi ses objectifs 2019 après avoir publié des ventes supérieures aux attentes au premier trimestre grâce notamment à son traitement contre la sclérose en plaques Ocrevus et à l'anticancereux Tecentriq. Le titre est indiqué en hausse de 1,7% dans les échanges avant-Bourse.

* ABB gagne 1% en avant-Bourse après l'annonce de la démission surprise de son directeur général Ulrich Spiesshof. Le président du conseil Peter Voser assurera l'intérim.

* TOMTOM, spécialiste néerlandais des logiciels de navigation par satellite, a annoncé mercredi une augmentation de 14% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, dépassant ainsi les attentes des analystes.

* GTT a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse de 8,2% à 58,9 millions d'euros au premier trimestre mais confirme ses objectifs annuels. Société Générale a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* TARKETT a annoncé transférer toutes les activités de production de Waterloo et de Truro au Canada vers des sites de production aux Etats-unis.

* VALLOUREC a annoncé mardi avoir remporté un contrat important pour la fourniture de tubes de conduite rigides au Brésil.

* HAULOTTE a annoncé un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 17% à 163,2 millions d'euros et confirmé sa prévision de croissance de chiffre d'affaires pour l'exercice 2019.

* SAINT-GOBAIN - Citigroup entame le suivi avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours de 38 euros.

* SUEZ - Barclays entame la couverture avec une recommandation à "pondération en ligne" et un objectif de cours de 12,5 euros

* ALTICE EUROPE - Citigroup reprend la couverture à "neutre".