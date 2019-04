* KERING a vu sa croissance organique se tasser légèrement au premier trimestre, tout en se maintenant à un niveau très élevé grâce aux ventes meilleures que prévu de Gucci, qui se distingue encore une fois malgré des comparatifs très élevés.

* SCHNEIDER a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 8,7% à 6,307 milliards d'euros au titre du premier trimestre, en progression de 5,9% en données organiques et supérieur aux attentes. Le groupe a réaffirmé ses objectifs 2019.

* ESSILORLUXOTTICA a annoncé mercredi avoir lancé la recherche de son futur directeur général avec l'appui de deux cabinets internationaux de conseil en recrutement, le groupe franco-italien faisant ainsi un pas vers la résolution de la crise de gouvernance qui le mine depuis sa création.

* PERNOD RICARD a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel en croissance organique de 2,5% et relevé sa prévision de croissance organique du résultat opérationnel courant à environ 8% contre 6% à 8% auparavant.

* NESTLÉ a fait état jeudi d'une croissance organique de 3,4%, supérieure aux attentes (2,8%) au premier trimestre et confirmé ses prévisions pour l'ensemble de cette année. Le titre est indiqué en hausse de 1,4% dans les échanges en avant-Bourse.

* UNILEVER a annoncé jeudi une croissance organique de 3,1%, supérieure aux attentes, sur les trois premiers mois de l'année et confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

* BOLLORÉ a publié mercredi soir un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 4% à périmètre et changes constants et précisé que le projet de cession de ses activités portuaires en France au groupe maritime Khun, annoncé fin mars, pourrait être effectif au troisième trimestre.

* KLEPIERRE a annoncé une hausse de 0,4% de ses revenus locatifs bruts des centres commerciaux au premier trimestre à 304,9 millions d'euros et confirmé ses objectifs annuels.

* SAIPEM a confirmé jeudi s'attendre pour cette année à un chiffre d'affaires d'environ neuf milliards d'euros et à une marge brute ajustée supérieure à 10%; au premier trimestre, le groupe de services pétroliers italien a enregistré une hausse de 28% son excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté.

* LONZA, fournisseur de l'industrie pharmaceutique, a confirmé jeudi ses prévisions annuelles et annoncé la révision de son portefeuille d'activités au second semestre dans un contexte économique difficile pour sa division d'ingrédients de spécialités.

* SOITEC a fait état mercredi d'un bond de 42% de son chiffre d'affaires annuel à périmètre et changes constants et revu à la hausse sa prévision de marge d'Ebitda de l'électronique pour l'exercice 2018-2019, autour de 33%.

* EDENRED a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 14,1% en données comparables et confirmé ses objectifs à moyen terme.

* GETLINK a publié un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de 5% et s'est dit conforté dans ses perspectives à long terme.

* MAUREL & PROM a fait état d'un chiffre d'affaires stable au premier trimestre par rapport à la période correspondante de 2018.

* GECINA a publié mercredi des loyers bruts en légère baisse au premier trimestre mais a confirmé tous ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

* NEOEN a publié mercredi un bénéfice net annuel en hausse et confirmé ses objectifs de 2021.

* SARTORIUS - L'action du groupe allemand d'équipements de laboratoires gagne 3,9% en avant-Bourse à Francfort selon des traders, après l'annonce d'une hausse de 16,8% de son chiffre d'affaires et de 28,7% de son Ebitda au premier trimestre.

* GENFIT a annoncé jeudi que son candidat-médicament elafibranor avait obtenu de la Food and Drug Administration (FDA) américaine le statut de "Breakthrough Therapy Designation" pour le traitement de la cholangite biliaire primitive (PBC), ce qui doit permettre d'en accélérer le développement et la revue réglementaire.