PARIS, 23 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe au retour d'un week-end de quatre jours : * RENAULT - Nissan va rejeter une proposition de Renault d'une intégration plus poussée au niveau du management et demander une relation capitalistique équilibrée, a rapporté lundi le journal Nikkei. * KERING - L'agence de notation Standard & Poor's a relevé jeudi la note de crédit du groupe de luxe de 'BBB+' à 'A-', avec une perspective stable, au vu des derniers résultats trimestriels jugés "solides". * ACCOR a annoncé jeudi un revenu par chambre disponible (RevPar), principale mesure d'activité du secteur, en hausse limitée à 1,6% au premier trimestre, pénalisé par une baisse en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Par ailleurs, CFRA a relevé sa recommandation sur le titre à "acheter" contre "conserver". * CASINO a annoncé lundi avoir conclu la cession à des fonds du groupe américain Apollo Global Management des murs de 32 magasins valorisés 470 millions d'euros. * DASSAULT SYSTÈMES - Medidata Solutions fournisseur américain de données sur le "cloud" pour la recherche clinique, gagnait plus de 10% à Wall Street lundi en réaction à une dépêche de l'agence Bloomberg faisant état d'un possible projet de rachat par le français. * AIR FRANCE-KLM - Le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) menace de faire grève pendant quasiment une semaine complète en mai, du lundi 6 au samedi 11 inclus, pour exiger le maintien de la représentativité spécifique des pilotes au sein du transport aérien en France, selon La Tribune https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/les-pilotes-de-ligne-du-snpl-menacent-de-faire-une-greve-dure-en-mai-814745.html. * L'ORÉAL a annoncé jeudi la démission du gérant d'Hermès de son conseil d'administration en raison du projet de lancement par Hermès d'une ligne de cosmétiques pouvant constituer un potentiel conflit d'intérêts. * ENGIE étudie la possibilité d'un rachat d'Emcor Group pour se renforcer sur le marché américain mais n'a pour l'instant pris aucune décision, a rapporté samedi Bloomberg en citant des sources proches du dossier. * FNAC DARTY a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 1,7%, tout en ajoutant que le groupe devrait réaliser des performances supérieures à ses marchés en 2019 et en confirmant ses objectifs à moyen terme. * ROYAL DUTCH SHELL va céder à Saudi Aramco sa participation de 50% dans leur coentreprise de raffinage en Arabie saoudite pour 631 millions de dollars (560 millions d'euros), ont annoncé les deux groupes dimanche. * BARCLAYS va réduire les bonus attribués aux salariés de sa branche de banque d'investissement dans le cadre de sa défense contre l'investisseur activiste Edward Bramson, a rapporté lundi le Financial Times. * ADIDAS va signer un contrat de 1,6 milliard d'euros sur 12 ans avec le Real Madrid, a rapporté samedi le quotidien sportif espagnol Marca. * THOMAS COOK GROUP a été approché par des repreneurs potentiels de ses activités de tour-opérateur ou de la totalité du groupe, a rapporté Sky News samedi. * GUERBET a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en progression de 7,7% au premier trimestre, à taux de change courant, ainsi que des objectifs inchangés. * FLEURY MICHON a annoncé jeudi un chiffre d'affaires du premier trimestre en baisse de 1,5%.

