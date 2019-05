* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 24 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * La cotation de CASINO , de sa maison mère RALLYE et des autres holdings du groupe de Jean-Charles Naouri reprend ce vendredi. Rallye a annoncé jeudi soir avoir obtenu une procédure de sauvegarde qui lui permet de suspendre le remboursement de sa dette et de la négocier avec ses créanciers. La procédure ne concerne pas les filiales opérationnelles Casino et Go Sport. * ORANGE a démenti jeudi soir avoir engagé un processus de vente de participations dans ses tours mobiles et son réseau de fibre en Europe après des informations publiées par TMT Finance. * VIVENDI a annoncé avoir bouclé les formalités de vigueur ("Vendor Due Diligence") en vue de céder une participation dans sa maison de disques Universal Music Group (UMG) alors que la fébrilité gagne les investisseurs face à la longueur du processus. * THOMAS COOK - Le premier voyagiste européen a annoncé jeudi soir avoir été contacté par la société de capital-investissement Triton Partners en vue d'un rachat de ses activités nordiques et a dit étudier cette offre non sollicitée pour laquelle les discussions sont encore à stade préliminaire. * DEUTSCHE BANK prépare de nouvelles mesures de restructuration dans ses activités de marchés aux Etats-Unis, ont dit quatre sources à Reuters après l'annonce lors de l'assemblée générale de "réductions drastiques" dans la banque d'investissement . Une motion réclamant l'éviction du président du conseil de surveillance Paul Achleitner a par ailleurs obtenu 9,75% des voix. * INDITEX , la maison mère de Zara, a annoncé scinder les fonctions de directeur général et de président, jusque-là occupées par le seul Pablo Isla qui conservera la présidence exécutive. Son second Carlos Crespo, qui a supervisé le développement technologique du numéro un mondial du prêt-à-porter, est promu directeur général. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

