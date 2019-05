* RENAULT, FIAT CHRYSLER. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a annoncé lundi avoir proposé une fusion à parité à Renault, une opération qui donnerait naissance au troisième constructeur automobile mondial avec des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules. Le gouvernement français a dit accueillir le projet de façon "assez favorable".

* TOTAL - Alger empêchera le groupe pétrolier français d'acquérir des actifs de l'américain Anadarko en Algérie, a déclaré dimanche le ministre algérien de l'Energie, Mohamed Arkab.

* VIVENDI, TIM. La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) d'Italie envisage de vendre sa participation dans l'opérateur haut débit Open Fiber à Telecom Italia (TIM), qui paierait avec ses propres actions la participation de la CDP, rapporte dimanche Il Messaggero. Un tel plan entraînerait une recomposition chez l'opérateur car le poids de Vivendi et du fonds activiste Elliott s'en trouveraient dilués.

* BOLLORÉ - Dix organisations non gouvernementales, dont l'ONG Sherpa, annoncent lundi assigner en justice le groupe afin qu'il mette en oeuvre au Cameroun les mesures promises en 2013 pour améliorer les conditions de vie et de travail dans les plantations d'huile de palme de la Socapalm.

* EURONEXT - Nasdaq Group a annoncé lundi renoncer à son offre d'achat sur OLSO BORS, laissant définitivement le champ libre à Euronext pour prendre le contrôle de l'opérateur de la Bourse d'Oslo.

* FIRST SENSOR. Le spécialiste allemand des capteurs a annoncé dimanche être en discussions avancées en vue de son rachat par le fabricant américain de connecteurs et capteurs TE Connectivity.

* EUROPACORP a annoncé vendredi un chiffre d'affaires consolidé annuel de 148,7 millions d'euros, en baisse de 33% pour l'exercice 2017/2018.

* NOVARTIS a remporté vendredi le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis pour sa thérapie génique Zolgensma de l'atrophie musculaire spinale (AMS), première cause de mortalité infantile, et a fixé le prix de ce traitement, donné en prise unique, à un record de 2,125 millions de dollars (1,896 million d'euros).