* RENAULT/FIAT CHRYSLER - Bruno Le Maire a demandé mardi des garanties pour donner son feu vert à une fusion entre Fiat Chrysler et Renault, jugée par le ministre de l'Economie comme une opportunité pour le groupe au losange et pour l'industrie automobile européenne. Renault a annoncé lundi qu'il allait étudier avec intérêt l'ambitieux projet de fusion à 50-50 que lui a présenté le constructeur italo-américain et qui donnerait naissance au troisième constructeur automobile mondial.

* VIVENDI - La filiale de télévision payante Canal+ a annoncé lundi soir avoir conclu un accord en vue d'acquérir l'opérateur de télévision payante M7 dans le cadre d'une opération d'un montant d'un peu plus d'un milliard d'euros qui doit lui permettre d'approcher la barre des 20 millions d'abonnés.

* ENGIE - Un membre de la Cour suprême fédérale (STF) du Brésil a réclamé la suspension d'importantes cessions d'actifs décidées par la compagnie pétrolière Petrobras, notamment la vente au français Engie, annoncée en avril, de TAG, son réseau de gazoducs, pour 8,6 milliards de dollars (7,7 milliards d'euros), montre un document consulté lundi par Reuters.

* NEOPOST a fait état lundi soir d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,9% en données organiques au premier trimestre et a confirmé s'attendre à une stabilité de ses revenus et à une baisse de son résultat opérationnel courant pour l'ensemble de l'année.

* LLOYDS BANKING GROUP - Davy Research relève sa recommandation à "surperformance".

* UBI BANCA - Patto dei Mille, un groupe de 95 investisseurs de Bergame, a annoncé lundi avoir presque doublé sa participation dans la banque pour la porter à 6,94%, ce qui en fait le premier actionnaire.