* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 29 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * CASINO a annoncé mardi qu'il ne verserait pas d'acompte sur dividende en 2019, moins de deux heures après que S&P a dégradé de deux crans la note du crédit du distributeur, conséquence du placement sous sauvegarde de sa maison-mère Rallye. * AIRBUS renforce ses équipes dans son usine de Hambourg avec du personnel hors d'Allemagne afin d'accélérer la production de l'A321, a appris Reuters de sources du secteur. * GLAXOSMITHKLINE - Fitch a annoncé mardi soir avoir abaissé la note de crédit du groupe pharmaceutique britannique à "A-" avec une perspective stable. * EDF a annoncé mardi soir avoir réalisé la cession de sa participation de 25% détenue dans l'énergéticien suisse Alpiq. * SAINT-GOBAIN a annoncé mardi l'acquisition du fournisseur de solutions acoustiques et thermiques Pritex, basé au Royaume-Uni. (Le communiqué : https://bit.ly/2EGilxf) * EDENRED a annoncé mardi l'acquisition de la plateforme d'engagement des salariés Easy Welfare en Italie pour une valeur d'entreprise d'environ 53 millions d'euros. (Le communiqué : https://bit.ly/2JKtxwS) * AB SCIENCE , qui développe un traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) baptisé masitinib, a annoncé mardi la levée par l'Agence nationale de sécurité du médicament de la décision de suspension des études cliniques (ANSM) menées par le groupe en France. La société indique qu'elle tiendra dans les prochains jours une web conférence pour communiquer sur ses prévisions 2019. * PIERRE & VACANCES a annoncé mardi un chiffre d'affaires en hausse de 17% sur un an au titre du premier semestre de son exercice 2018-2019, à 738,1 millions d'euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

