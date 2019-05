* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 30 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * CASINO a annoncé mercredi avoir finalisé la cession de trois hypermarchés à des adhérents Leclerc et perçu 38 millions d'euros. * RÉMY COINTREAU a annoncé être en discussions exclusives en vue du rachat de la maison de cognac JR Brillet et d'une partie de son domaine viticole. * ENGIE - Engie Brasil Energia a informé la Cour Suprême fédérale du Brésil qu'il avait déjà levé trois milliards de dollars à l'étranger pour racheter TAG, le réseau de gazoducs de la compagnie brésilienne Petrobras , lorsque le tribunal a décidé de suspendre l'opération la semaine dernière, suivant un document dont Reuters a pris connaissance mercredi. * GENERALI - Fitch a relevé la note de solidité financière du groupe à "A" contre "A-". * AXEL SPRINGER a annoncé mercredi qu'il négociait avec KKR et avec Friede Springer, de la famille Springer, en vue d'un éventuel investissement du fonds de capital investissement américain dans la maison d'édition. Bloomberg rapportait auparavant que la famille Springer et KKR envisageaient de retirer le groupe Axel Springer de la cote. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0