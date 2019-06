* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 3 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT /FIAT CHRYSLER . Le constructeur italien est en discussions sur un dividende spécial chez Renault et sur de meilleures garanties sur l'emploi pour convaincre le gouvernement français d'apporter son soutien au projet de rapprochement des deux constructeurs automobiles, ont dit à Reuters des sources proches des discussions. * SECTEUR AÉRIEN ET AÉRONAUTIQUE - L'Association internationale du transport aérien (IATA), qui représente 290 compagnies aériennes assurant environ 80% du trafic mondial, a réduit dimanche de 21% ses prévisions de bénéfices pour cette année sur fond de tensions commerciales et de hausse des prix du pétrole qui accroissent les craintes d'un ralentissement de l'activité. L'association a aussi appelé les organismes de régulation à se coordonner sur les modifications du système de navigation du Boeing 737 MAX, interdit de vol depuis le mois de mars après deux accidents meurtriers. * AIRBUS est sur le point de conclure la vente d'appareils long-courrier A330neo à la compagnie aérienne Virgin Atlantic, ont dit dimanche à Reuters des sources proches du dossier. * TOTAL va reprendre les activités de Toshiba dans le gaz naturel liquéfié (GNL) aux Etats-Unis et recevoir 800 millions de dollars net (715 millions d'euros) du groupe japonais dans le cadre de cette transaction, ont annoncé samedi les deux entreprises. Le groupe a par ailleurs estime que le nouveau Premier ministre de la Nouvelle-Guinée entendait respecter l'accord gazier signé par son prédécesseur avec Total et ses partenaires. * SANOFI a annoncé dimanche avoir obtenu des avancées "statistiquement significatives" dans l'essai clinique de phase 3 de l'isatuximab, un traitement du myélome multiple, associé au pomalidomide et à la dexaméthasone. * CASINO - Moody's a abaissé vendredi la note de crédit du groupe à "B1", avec une perspective négative, trois jours après une décision similaire de S&P. * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a annoncé vendredi avoir finalisé la cession de sa filiale de banque polonaise à Bank Millennium en précisant que l'opération aurait un impact d'environ huit points de base sur son ratio de solvabilité CET1. * EURONEXT a annoncé vendredi que son offre sur Oslo Boras , l'un des derniers marchés boursiers indépendants du nord de l'Europe, était désormais inconditionnelle. S&P a par ailleurs abaissé la note du groupe à "A-" contre "A", avec une perspective stable. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

