* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 4 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT - Le conseil d'administration se réunit mardi pour discuter de l'offre de fusion que lui a soumise FIAT CHRYSLER , un projet pour lequel le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a rappelé le soutien conditionnel du gouvernement français. * VOLKSWAGEN a annoncé lundi qu'il prévoyait de céder avant la pause estivale une participation minoritaire dans sa filiale de poids lourds, Traton, via une introduction en Bourse avec une double cotation à Francfort et à Stockholm. * NOKIA - Les équipements de télécommunication de nouvelle génération de Nokia ont suscité un intérêt croissant ces dernières semaines, a déclaré l'un des administrateurs du groupe finlandais, qui revendique le premier rang en termes de commandes 5G devant le chinois Huawei . * PERNOD RICARD donne une conférence téléphonique à 14h00 sur ses activités en Asie. * IMERYS fait partie des valeurs qui sortiront le 24 juin de la composition de l'indice européen Stoxx 600 , a annoncé https://www.stoxx.com/press-releases-details?articleId=1401884603 Stoxx lundi soir. Parmi les entrées dans l'indice figurent le britannique JD SPORTS FASHION et l'allemande GRAND CITY PROPERTIES mais aucune valeur française. * EXEL INDUSTRIES publie ses résultats du premier semestre. * MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR - Le groupe suédois de capital-investissement KINNEVIK a annoncé dans la nuit son intention de céder 29% du capital du groupe de télécommunications et de médias par le biais d'une offre publique de vente et d'une distribution à ses actionnaires, ce qui ramènera sa participation à environ 9,2%. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

