* RENAULT pourrait perdre entre 5% et 10% à l'ouverture et FIAT CHRYSLER pourrait reculer entre 3% et 5% après la décision du constructeur italo-américain de retirer son offre de fusion à 30 milliards d'euros avec le groupe français, Fiat accusant les conditions politiques en France d'avoir compromis le projet.

* CRÉDIT AGRICOLE a annoncé jeudi viser un résultat net de plus de cinq milliards d'euros et un rendement des fonds propres (ROTE) de plus de 11% dans le cadre de son nouveau plan stratégique à horizon 2022.

* AMUNDI, filiale de Crédit Agricole, a confirmé jeudi ses ambitions stratégiques dans le cadre du nouveau plan stratégique de sa maison-mère. La société de gestion d'actifs table toujours sur une croissance annuelle du résultat net ajusté de 5% en moyenne entre 2018 et 2022.

* RÉMY COINTREAU a publié jeudi des résultats annuels en forte progression et supérieurs aux attentes, porté par l'appétit de la clientèle chinoise et américaine pour son cognac Rémy Martin.

* AVIVA a annoncé la réorganisation de ses activités au Royaume-Uni et la suppression de 1.800 emplois sur trois ans pour réduire ses coûts.

* DWS - Le gestionnaire d'actifs allemand et le fonds américain de capital investissement Carlyle se préparent à soumettre une offre sur le groupe britannique de transport par rail et par autocars Arriva à la suite de discussions avec son propriétaire Deutsche Bahn, ont dit à Reuters des sources proches du dossier.

* EURONEXT a fait état mercredi soir d'une baisse de 14% des transactions quotidiennes moyennes en valeur au mois de mai sur ses marchés cash à 7,336 milliards d'euros. (Le communiqué:)

* PROSIEBEN et RTL GROUP ont annoncé mercredi la création d'une coentreprise censée leur permettre d'assurer aux annonceurs publicitaires un ciblage plus précis du public.

* BARCLAYS, ROYAL BANK OF SCOTLAND, Citigroup et JPMorgan ont été sanctionnées jeudi d'une amende de 90 millions de francs suisses (80,62 millions d'euros) par l'autorité suisse de la concurrence pour avoir manipulé le marché des changes.

* BIOMÉRIEUX a annoncé jeudi l'augmentation de sa participation dans la société Suzhou Hybiome Biomedical Engineering Co. Ltd, dont elle avait déjà pris la majorité du capital en novembre 2018.

* EURAZEO a annoncé jeudi l'acquisition de 51% du capital de Ducasse Education, acteur majeur des arts culinaires et de la pâtisserie, par Sommet Education, groupe d'enseignement spécialisé en management hôtelier.

* CGG a annoncé jeudi la signature d'un accord de coopération avec Fairfield pour l'acquisition d'une étude multi-clients à grande échelle au centre-sud de la Louisiane.

* ORANGE - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et son objectif de cours à 17 euros contre 20 euros.