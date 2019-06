* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 7 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * SANOFI , NOVARTIS - Paul Hudson, en charge de la division pharmaceutique de Novartis, succédera à Olivier Brandicourt à la tête de Sanofi le 1er septembre, a appris Reuters jeudi soir auprès d'une source informée de la décision. * RENAULT - Dans une interview au Figaro, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire déclare garder sa confiance en Jean-Dominique Senard, le président de Renault, malgré l'échec du projet de fusion avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA) qui a fait chuter de 6,41% le titre du constructeur au losange jeudi. * CNP ASSURANCES - L'Etat français et la Caisse des dépôts (CDC) ont trouvé un accord sur la valorisation de La Poste pour permettre le rapprochement de cette dernière avec CNP Assurances afin de créer un nouveau pôle financier public, rapporte le journal Les Echos. * BIC - Le fabricant de stylos, de briquets et de rasoirs jetables a annoncé jeudi la suppression d'environ 450 postes, dont une centaine à son siège de Clichy dans les Hauts-de-Seine. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

