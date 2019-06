* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 12 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * DASSAULT SYSTÈMES est proche d'un accord pour le rachat de Medidata Solutions , fournisseur américain de logiciels spécialisés dans le suivi des essais cliniques, rapporte mardi CNBC. Medidata, qui fait concurrence à des géants comme IBM ou Oracle sur le marché des logiciels de santé, a une valeur de marché d'environ 5,9 milliards de dollars (5,2 milliards d'euros), selon CNBC. L'action Medidata a pris plus de 40% depuis le début de l'année. * VINCI a annoncé mardi l'acquisition de la société Ceriel, expert en solutions de virtualisation et de stockage de données. * ADP a annoncé mardi l'émission d'un nouvel emprunt obligataire de 800 millions d'euros à 15 ans. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0