* DASSAULT SYSTÈMES a annoncé mercredi la signature d'un accord en vue d'acquérir la société américaine Medidata Solutions, spécialisée dans l'innovation technologique dans le domaine de la santé, dans le cadre d'une opération valorisant cette dernière à 5,8 milliards de dollars (5,1 milliards d'euros).

* VINCI a annoncé mardi l'acquisition de la société Ceriel, expert en solutions de virtualisation et de stockage de données.

* RENAULT tient mercredi son assemblée générale dans un contexte de tension après l'échec de ses pourparlers avec FIAT CHRYSLER, qui a mis une nouvelle fois en lumière la question de la gouvernance du groupe et de l'avenir de son alliance avec le japonais Nissan.

* INDITEX - Le groupe espagnol, numéro un mondial du prêt-à-porter, a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel en hausse de 10% à 734 millions d'euros, sur un chiffre d'affaires en croissance de 5% à 5,93 milliards.

* AXEL SPRINGER bondit de 12% en avant-Bourse à Francfort. Comme convenu avec Friede Springer, la veuve du fondateur, le fonds de capital-investissement KKR a annoncé mercredi une offre de 6,8 milliards d'euros sur le groupe d'édition, au prix de 63 euros par action.

* DEUTSCHE TELEKOM - Dix Etats américains, dont New York et la Californie, ont engagé mardi une action en justice visant à s'opposer à la fusion à 26 milliards de dollars entre les opérateurs télécoms Sprint et T-Mobile US, la filiale américaine de Deutsche Telekom.

* LAFARGEHOLCIM cède 1,6% en avant-Bourse à Zurich après un placement de 3,7% du capital effectué par UBS et Goldman Sachs. Thomas Schmidheiny, un actionnaire important du cimentier, avait annoncé mardi réduire sa participation à 7,2% au lieu de 10,9% afin de diversifier son portefeuille d'investissement.

* VOLKSWAGEN a mis fin mardi à son partenariat avec Aurora, un concepteur de logiciels pour voitures autonomes, deux jours après l'annonce par la start-up californienne d'un contrat avec Fiat Chrysler Automobiles. Selon le Financial Times, le constructeur allemand va désormais opter pour une collaboration avec Ford dans la conduite autonome.

* BOOHOO - Le groupe de mode en ligne a fait état mercredi d'un bond de 39% de son chiffre d'affaires trimestriel, à 254,3 millions de livres (285,4 millions d'euros) et a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

* RECKITT BENCKISER - Le groupe britannique de produits de grande consommation a annoncé la nomination de Laxman Narasimhan, venu de Pepsico, au poste de directeur général en remplacement de Rakesh Kapoor.

* ABB - Maryrose Sylvester, une ancienne dirigeante de la branche d'énergie de General Electric, va prendre les commandes de la filiale américaine du groupe industriel suisse en remplacement de Greg Scheu, qui part à la retraite, a annoncé ABB mercredi.

* ATLANTIA - Le groupe italien d'infrastructures serait un partenaire "naturel" pour la compagnie aérienne en difficulté Alitalia, a affirmé mardi soir à la télévision le vice-président du Conseil Matteo Salvini.

* ADP a annoncé mardi l'émission d'un nouvel emprunt obligataire de 800 millions d'euros à 15 ans.

* CARREFOUR - Berenberg entame le suivi du distributeur avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 17 euros.

* IPSEN - Morgan Stanley entame le suivi du laboratoire avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours de 130 euros.

* ACIER - Goldman Sachs a relevé à "achat" sa recommandation sur ARCELORMITTAL, KLÖCKNER & CO, APERAM et OUTOKUMPU OYJ mais abaissé celle sur SSAB à "neutre". Klöckner gagne 3,7% dans les transactions d'avant-Bourse à Francfort.