* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 13 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * ACCOR a fait état mercredi d'"avancées significatives" en vue de la cession d'Orbis, précisant qu'il reprenait l'activité de services hôteliers de ce dernier pour 286 millions d'euros et qu'il lançait la venre d'actifs immobiliers valorisés 1,18 milliard d'euros. * IMERYS , qui tient jeudi une journée investisseurs à Londres, a dit mercredi viser une croissance organique d'environ 2% par an dans des conditions de marché normales d'ici 2022 et une hausse de 200 points de base de sa marge d'Ebitda courante en 2022 par rapport à 2018. (Le communiqué : https://bit.ly/2IbRyLp) * SOITEC a fait état mercredi d'une hausse de 61% de son résultat opérationnel courant pour son exercice 2018-2019 et dit viser pour 2019-2020 une croissance de son chiffre d'affaires de 30% à périmètre et changes constants. * INNATE PHARMA a annoncé mercredi son intention de lancer une offre publique d'ADS (American Depositary Shares) aux Etats-Unis et de procéder à un placement privé d'actions ordinaires en dehors des Etats-Unis, précisant que le nombre d'ADS et le prix des actions nouvelles et ADS à émettre n'avaient pas encore été déterminés. (Le communiqué: https://bit.ly/2F6yqwj) L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0