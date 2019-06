* THALES - L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité vise désormais un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) entre 1,98 et 2,0 milliards d'euros cette année, en intégrant le rachat de Gemalto, alors qu'il visait 1,78 à 1,80 milliard avant cette acquisition qui a été finalisée au printemps. L'action est indiquée en hausse de 1% à 2% en avant-Bourse.

* RENAULT - Le nouveau président du groupe, Jean-Dominique Senard, a été conforté mercredi par les actionnaires réunis en assemblée générale, où il était pourtant arrivé affaibli par l'échec du projet de fusion avec Fiat Chrysler (FCA) et les tensions persistantes avec Nissan.

* ACCOR a fait état mercredi d'"avancées significatives" en vue de la cession d'Orbis, précisant qu'il reprenait l'activité de services hôteliers de ce dernier pour 286 millions d'euros et qu'il lançait la venre d'actifs immobiliers valorisés 1,18 milliard d'euros.

* IMERYS, qui tient jeudi une journée investisseurs à Londres, a dit mercredi viser une croissance organique d'environ 2% par an dans des conditions de marché normales d'ici 2022 et une hausse de 200 points de base de sa marge d'Ebitda courante en 2022 par rapport à 2018.

* SOITEC a fait état d'une hausse de 61% de son résultat opérationnel courant pour son exercice 2018-2019 et dit viser pour 2019-2020 une croissance de son chiffre d'affaires de 30% à périmètre et changes constants. Selon des traders, le titre pourrait prendre entre 1% et 5% à l'ouverture.

* INNATE PHARMA a annoncé mercredi son intention de lancer une offre publique d'ADS (American Depositary Shares) aux Etats-Unis et de procéder à un placement privé d'actions ordinaires en dehors des Etats-Unis, précisant que le nombre d'ADS et le prix des actions nouvelles et ADS à émettre n'avaient pas encore été déterminés.

* TÉLÉCOMS - L'Allemagne a levé 6,55 milliards d'euros lors de la mise aux enchères de son réseau télécoms mobile de nouvelle génération, la 5G, a annoncé mercredi le régulateur fédéral BNetzA à l'issue d'une compétition de près de trois mois qui a permis à un quatrième opérateur d'entrer le marché. DEUTSCHE TELEKOM et VODAFONE ont obtenu chacun 130 Mégaherz sur les 420 MHz disponibles. TELEFONICA DEUTSCHLAND a obtenu 90 MHz et 1&1 DRILLISCH 70 MHz ; ces deux derniers gagnent respectivement 3,3% et 11% dans les échanges avant-Bourse à Francfort.

* TESCO - Le numéro un britannique de la grande distribution a fait état d'une hausse de 0,4% de ses ventes à périmètre comparable sur les 13 semaines au 25 mai, un chiffre qui marque un 14e trimestre consécutif de croissance mais aussi une décélération après +1,7% au trimestre précédent. En avant-Bourse à Londres, le titre est indiqué en baisse de 1% à 2% selon des traders.

* GLENCORE - Le géant minier et du négoce a mis en vente ses gisements pétroliers au Tchad, ont rapporté trois sources proches du dossier.

* FERGUSON - Le fonds de l'investisseur activiste Nelson Peltz a annoncé une prise de participation d'environ 6% dans le groupe de distribution de produits et équipements de plomberie et de chauffagen pour un montant de quelque 736 millions de livres (826 millions d'euros).

* VARTA gagne 1,1% en avant-Bourse à Francfort après l'annonce d'une augmentation de capital de 104 millions d'euros visant à renforcer ses capacités de production.

* SAINT-GOBAIN - Morgan Stanley a abaissé sa recommandation à "performance en ligne" au lieu de "surperformer".