* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 17 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * DEUTSCHE BANK prévoit de réorganiser ses activités de trading en créant une "structure de défaisance" ("bad bank") pour détenir des dizaines de milliards d'euros d'actifs et en réduisant ou en fermant ses activités aux Etats-Unis de négoce et d'actions, a rapporté dimanche le Financial Times. * RENAULT - Nissan envisage d'attribuer à Renault plusieurs sièges au sein des comités prévus dans le cadre de la restructuration de sa gouvernance pour répondre au mécontentement exprimé par son partenaire français, a-t-on appris de source au fait du dossier. * AIRBUS a cherché vendredi à susciter l'attente concernant une nouvelle version, à plus longue portée, de son monocouloir A321neo et laissé entendre qu'il pourrait engranger de nouvelles commandes pour l'A330neo lors du salon du Bourget, qui ouvre ses portes ce lundi. * KERING a annoncé la mise en œuvre de la seconde tranche de son programme de rachat d'actions qui porte sur un volume maximal de 658.000 actions, soit environ 0,5% du capital social. * SAINT-GOBAIN a indiqué vendredi avoir annulé 6 millions d'actions, portant le nombre total d'actions composant son capital à 546,6 millions d'actions. * EURONEXT - La Caisse des dépôts a annoncé vendredi se renforcer au capital de l'opérateur de marché en achetant des actions détenues par ABN AMRO et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE , portant sa participation à 8% à l'issue de l'opération. * CASINO - Grupo Pão de Açúcar (GPA) , le distributeur alimentaire brésilien contrôlé par le français, a déclaré vendredi avoir cédé sa participation dans Via Varejo pour 2,3 milliards de reais (525 millions d'euros environ). * MANUTAN a annoncé vendredi l'acquisition de la société Kruizinga, qui réalise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

