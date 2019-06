* DEUTSCHE LUFTHANSA a annoncé dimanche soir une révision à la baisse de sa prévision de bénéfice annuel, évoquant la concurrence des compagnies low cost sur les prix. La compagnie aérienne prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté part du groupe de 2,0 à 2,4 milliards d'euros en 2019 - et non plus de 2,4 à 3 milliards d'euros - et une marge opérationnelle de 5,5% à 6,5% au lieu de 6,5% à 8%. L'action est indiquée en baisse de plus de 6% en avant-Bourse.

* DEUTSCHE BANK prévoit de réorganiser ses activités de trading en créant une "structure de défaisance" ("bad bank") pour détenir des dizaines de milliards d'euros d'actifs et en réduisant ou en fermant ses activités aux Etats-Unis de négoce et d'actions, a rapporté dimanche le Financial Times. L'action de la banque allemande est attendue en hausse de plus de 2% à l'ouverture.

* H&M - L'action est indiquée en hausse de 2% à 3% en avant-Bourse, le groupe suédois de prêt-à-porter ayant annoncé une hausse de 6% des ventes à périmètre comparable et en devises locales durant le deuxième trimestre, conforme aux attentes.

* RENAULT - Nissan envisage d'attribuer à Renault plusieurs sièges au sein des comités prévus dans le cadre de la restructuration de sa gouvernance pour répondre au mécontentement exprimé par son partenaire français, a-t-on appris de source au fait du dossier.

* AIRBUS a cherché vendredi à susciter l'attente concernant une nouvelle version, à plus longue portée, de son monocouloir A321neo et laissé entendre qu'il pourrait engranger de nouvelles commandes pour l'A330neo lors du salon du Bourget, qui ouvre ses portes ce lundi.

* CONTINENTAL est indiqué en baisse de 2,2% après un abaissement de la recommandation de JPMorgan.

* ABN AMRO - Le directeur général Kees van Dijkhuizen quittera la banque à l'expiration de son mandat en avril. La banque avait été renflouée par l'Etat néerlandais en 2008 et s'est recentrée sur son marché local, supprimant des milliers d'emplois dans la foulée. Elle a été reprivatisée en 2015 mais l'Etat détient encore 56% du capital.

* KERING a annoncé la mise en œuvre de la seconde tranche de son programme de rachat d'actions qui porte sur un volume maximal de 658.000 actions, soit environ 0,5% du capital social.

* EDF a annoncé lundi l'émission d'actions nouvelles au titre du versement du dividende au prix unitaire de 11,10 euros.

* SAINT-GOBAIN a indiqué vendredi avoir annulé 6 millions d'actions, portant le nombre total d'actions composant son capital à 546,6 millions d'actions.

* EURONEXT - La Caisse des dépôts a annoncé vendredi se renforcer au capital de l'opérateur de marché en achetant des actions détenues par ABN AMRO et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, portant sa participation à 8% à l'issue de l'opération.

* CASINO - Grupo Pão de Açúcar (GPA), le distributeur alimentaire brésilien contrôlé par le français, a déclaré vendredi avoir cédé sa participation dans Via Varejo pour 2,3 milliards de reais (525 millions d'euros environ).

* MANUTAN a annoncé vendredi l'acquisition de la société Kruizinga, qui réalise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros.

* RECYLEX a annoncé lundi que sa filiale allemande avait besoin d'un refinancement plus important, de l'ordre de 44,4 millions d'euros en 2019 contre 27 millions estimés initialement, en raison d'une dégradation significative liées aux conditions commerciales et à des difficultés techniques.