* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 18 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS - American Airlines est en négociations avec Airbus en vue de l'achat d'un maximum de 50 de ses nouveaux avions à fuselage étroit A321XLR, dont certaines reconversions de commandes existantes d'autres modèles, apprend-on lundi de sources proches du dossier. Airbus et American Airlines ont refusé de commenter. * INFINEON TECHNOLOGIES a annoncé lundi soir le lancement d'une augmentation de capital via une procédure de constitution accélérée du livre d'ordres, dont il espère retirer environ 1,5 milliard d'euros pour financer en partie le rachat de l'américain Cypress Semiconductor. * Le secteur AUTOMOBILE pourrait réagir aux chiffres mensuels des ventes de voitures neuves en Europe attendus à 06h00 GMT. * RALLYE - La maison mère de CASINO a annoncé lundi l'ouverture d'une procédure de sauvegarde pour sa filiale indirecte à 100% Alpétrol. * VIVENDI a annoncé lundi l'annulation de 50 millions d'actions auto-détenues représentant 3,82% du capital, ramenant sa participation en auto-contrôle à 0,56%. * KERING a annoncé lundi la nomination de Bartolomeo Rongone à la direction générale de la maison Bottega Veneta à compter du 1er septembre. * EURONEXT - Les actionnaires de référence de l'opérateur boursier, qui détiennent 23,86% du capital, ont prolongé pour deux ans leur accord d'actionnaires. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

