* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 19 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * EDF a annoncé mardi soir que la reprise de certaines soudures du réacteur nucléaire EPR de la centrale de Flamanville pourrait se traduire par un retard dans la mise en service. Le groupe a par ailleurs annoncé le lancement d'une nouvelle offre d'électricité à prix réduit pour les particuliers et avancé d'un an son objectif d'atteindre un million de clients résidentiels en offres de marché en France * RENAULT - Nissan , l'allié japonais du constructeur automobile, lui a proposé la création d'un nouveau comité au sein duquel siégeraient le président et le directeur général du groupe français, rapporte mercredi Nikkei en citant des sources proches du dossier. * TECHNIPFMC a annoncé mardi soir avoir remporté plusieurs contrats "subsea" auprès de la compagnie Anadarko au Mozambique, dont un contrat "majeur" (qu'il définit comme supérieur à un milliard de dollars). (Le communiqué: https://bit.ly/2WSuOsG) * VIVENDI pourrait être privé de ses droits de vote lors de l'assemblée générale d'une nouvelle holding basée aux Pays-Bas que le groupe italien de médias MEDIASET , dont il est le deuxième actionnaire, est en train de créer, selon les statuts de la société. * SIEMENS a annoncé mardi la suppression de 2.700 postes dans sa filiale Power and Gas, en plus des 10.400 déjà prévues dans ses principales divisions. * STEINHOFF - Le groupe de distribution sud-africain coté à Francfort a publié mardi soir une perte nette de 1,2 milliard d'euros au titre de l'exercice 2018, conséquence du scandale de fraude comptable qui a éclaté fin 2017. L'exercice 2017 s'était soldé par une perte de quatre milliards. * EURONEXT a annoncé mardi dans un communiqué https://reut.rs/2RmYiZU avoir bouclé l'acquisition d'Oslo Børs , détenir désormais 97,8% des actions et prevoir de la consolider en intégralité dans ses comptes. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

