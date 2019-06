* NATIXIS - H2O Asset Management, la société de gestion britannique détenue à 49,99% par Natixis, a démenti jeudi être confrontée à des problèmes de liquidité sur trois de ses fonds après la suspension par Morningstar de sa notation du fonds Allegro. HSBC a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et ramené son objectif de cours à 4 euros.

* KORIAN - Le fonds de pension canadien PSP Investments a annoncé jeudi soir avoir ramené sa participation à 6,6% du capital en vendant 5,7 millions d'actions au prix unitaire de 32,87 euros. Le titre avait fini la journée à 34,60 euros.

* RENAULT et Nissan ont trouvé un accord sur la représentation de Renault dans les puissants comités du conseil d'administration du constructeur japonais. Jean-Dominique Senard siègera au comité des nominations tandis que Thierry Bolloré, directeur général de Renault, intégrera le comité d'audit, a confirmé jeudi Nissan.

* SANOFI a fait état vendredi de premiers résultats positifs d'essais de phase II de l'anticorps anti-IL-33 dans le traitement de l'asthme.

* TELECOM ITALIA a annoncé jeudi un accord avec l'établissement public CDP et l'électricien ENEL pour discuter des moyens de rapprocher son réseau de fibre optique à haut débit et celui de son concurrent Open Fiber, y compris via une fusion.

* DEUTSCHE BANK s'attend à continuer de faire l'objet de restrictions aux Etats-Unis même si elle réussit les tests de résistance annuels dont une partie des résultats seront connus vendredi, a-t-on appris auprès de trois sources au fait du dossier. Le titre perd 1,1% dans les échanges en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz.

* UBISOFT - La famille Guillemot compte rester un actionnaire de référence à long terme dans Ubisoft, a annoncé jeudi dans un communiqué Guillemot Brothers Ltd, holding de la famille fondatrice.

* MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS a annoncé jeudi dans un communiqué avoir signé le 17 mai avec les banques une lettre confirmant le maintien du sursis à l'exigibilité anticipée du prêt moyen terme jusqu'au 28 février 2020.

* IQE - Le groupe britannique de sous-traitance dans le domaine des semi-conducteurs a averti vendredi que son chiffre d'affaires annuel serait inférieur aux prévisions en raison des restrictions américaines touchant les activités du groupe chinois Huawei. Plusieurs analystes ont abaissé leur objectif de cours.

* AIR FRANCE-KLM - Deutsche Bank a relevé sa recommandation à "conserver" contre "vendre" tout en abaissant son objectif de cours à 7,60 euros contre 8,0 euros.

* ELIOR - Goldman Sachs a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et porté son objectif de cours de 12 à 15 euros.

* BOURBON - SocGen a relevé sa recommandation à "conserver" contre "vendre" et porté son objectif de cours à 2,08 euros contre 1,55 euro.