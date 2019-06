* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 24 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * CARREFOUR , numéro un de la distribution en Europe, a annoncé dimanche la vente d'une participation de contrôle de sa filiale en Chine, déficitaire, au groupe chinois Suning.com , l'entreprise française faisant ainsi un important premier pas vers la sortie du pays. * DAIMLER a annoncé dimanche avoir revu à la baisse sa prévision de bénéfice pour cette année après avoir augmenté le total des provisions liées à des véhicules diesel de plusieurs centaines de millions d'euros. * METRO a déclaré dimanche que l'offre non-sollicitée reçue vendredi de la part d'un de ses actionnaires le sous-évaluait considérablement, le grossiste allemand recommandant de ce fait à ses actionnaires de ne rien faire dans l'attente de nouvelles déclarations de la direction. * SCOR - Les discussions entamées entre le réassureur et le groupe mutualiste Covéa pour régler leur différend n'ont pas abouti à ce stade, a annoncé vendredi l'autorité de contrôle des banques et des assurances (ACPR). L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

