* Le secteur des SEMI-CONDUCTEURS pourrait réagir aux annonces de l'américain Micron Technology dont le titre a gagné jusqu'à 10% dans les transactions après la clôture de Wall Street mardi. Le groupe a dit avoir repris certaines livraisons au groupe chinois Huawei Technologies et a évoqué de signes d'amélioration de la demande. Ces annonces interviennent après plusieurs avertissements sur résultats successifs dans le secteur.

* SCHNEIDER ELECTRIC, qui tient mercredi une journée investisseurs, a annoncé qu'il confirmait ses objectifs 2019 de chiffre d'affaires et de marges. Il a également dit viser pour cette année une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% et une amélioration organique de sa marge d'Ebita ajusté de 20 à 50 points de base.

* RENAULT - Le président du constructeur automobile, Jean-Dominique Senard, a affirmé mardi au Japon qu'il n'y avait pas de discussions actuellement avec FIATCHRYSLER en vue d'un rapprochement et que le "dossier était à l'arrêt", indique le journal Les Echos.

* DEUTSCHE BANK est confrontée à des pertes de plusieurs millions de dollars au sein de sa division de banque d'investissement aux Etats-Unis en raison des difficultés de la banque allemande à se défaire de deux prêts aux entreprises à risque, a rapporté mardi le Financial Times.

* TECHNIPFMC a annoncé mardi avoir accepté de verser 301,3 millions de dollars (265 millions d'euros) aux autorités américaines et brésiliennes dans le cadre d'un accord de règlement global d'enquêtes sur des soupçons de corruption au Brésil.

* IMERYS a annoncé mardi la nomination de Patrick Kron, ancien PDG d'Alstom, comme nouveau président du conseil d'administration.

* CNP ASSURANCES - L'Autorité des marchés financiers a annoncé mardi accorder des dispenses d'offre publique d'achat sur les actions de CNP Assurances dans le cadre des opérations prévues pour la constitution d'un pôle financier public français.

* LONDON STOCK EXCHANGE GROUP a annoncé mardi qu'il suspendrait la cotation de 254 valeurs suisses à partir du 1er juillet en l'absence d'accord entre la Suisse et l'Union européenne sur le régime d'équivalence.

* EDENRED a annoncé mercredi avoir pris, via sa structure de venture capital Edenred Capital Partners, une participation minoritaire dans Fuse Universal, une plateforme technologique d'apprentissage dédiée au milieu professionnel.

* ADP - Berenberg entame le suivi du titre avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours de 135 euros.

* ADIDAS - Berenberg relève sa recommandation à "achat" contre "conserver".