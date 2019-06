* RENAULT - Carlos Ghosn s'exprimera ce vendredi à 12h00 GMT (14h00 en France) lors d'une conférence de presse à Tokyo, sa première depuis son arrestation en novembre, a déclaré une personne informée de ce projet.

* TELECOM ITALIA/VIVENDI - Amos Genish, ancien administrateur délégué, a démissionné du conseil d'administration de l'opérateur télécoms, a annoncé jeudi ce dernier. Il était un des membres du conseil nommés par Vivendi, principal actionnaire du groupe avec près de 24%.

* ORANGE a annoncé jeudi la cession de sa participation résiduelle dans BRITISH TELECOM via un placement privé auprès d'institutionnels.

* DEUTSCHE BANK gagne 4,4% en avant-Bourse après la publication des résultats positifs des tests de résistance annuels de la Réserve fédérale américaine, qui permettront au groupe allemand de développer ses activités aux Etats-Unis. La Fed a en revanche donné un feu vert conditionnel à CREDIT SUISSE aux Etats-Unis après avoir constaté des faiblesses dans ses procédures en matière de fonds propres.

* CASINO a annoncé jeudi avoir finalisé la cession de trois hypermarchés, de 11 supermarchés Casino et de 16 Leader Price pour 58 millions d'euros.

* BOIRON a annoncé vendredi que la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) avait maintenu son avis défavorable au remboursement des médicaments homéopathiques.

* MERLIN ENTERTAINMENTS, propriétaire entre autres des musées de cire Madame Tussauds, va être racheté pour six milliards de livres sterling (6,7 milliards d'euros), dette incluse, par un groupe d'investisseurs formé de Kirkbi, le véhicule d'investissement de la famille fondatrice de Lego, du groupe américain de capital-investissement Blackstone et du fonds de pension canadien CPPIB, rapporte le Financial Times vendredi.

* BEIERSDORF, RECKITT BENCKISER, HENKEL - HSBC entame le suivi avec une recommandation à l'achat sur les trois titres. Beiersdorf prend 1,2% en avant-Bourse.

* L'OREAL, DANONE - HSBC entame le suivi avec une recommandation à "conserver" sur les deux titres.