* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 1er juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * Les secteurs sensibles à la thématique commerciale, comme l'automobile ou la technologie pourraient réagir à l'issue de la réunion qui s'est tenue samedi entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en marge du G20. Les deux pays sont convenus de reprendre leurs négociations commerciales et Washington a décidé de ne pas imposer de nouvelles taxes douanières sur les exportations chinoises. * DEUTSCHE BANK - Le conseil de surveillance de la banque allemande se réunira le 7 juillet pour discuter d'une restructuration de grande ampleur qui pourrait engendrer jusqu'à 20.000 suppressions d'emplois, a-t-on appris auprès de quatre personnes au fait du dossier. * CREDIT AGRICOLE a annoncé vendredi renforcer son partenariat dans le crédit à la consommation en Italie avec BANCO BPM pour une durée de 15 ans. Le communiqué : https://reut.rs/2XC4YbX * LATÉCOÈRE - Le fonds d'investissement américain Searchlight a annoncé vendredi son intention de lancer une offre amicale en numéraire sur l'équipementier aéronautique français au prix de 3,85 euros par action, ce qui valorise sa cible à près de 365 millions d'euros. * ORANGE a envoyé une lettre de griefs au gouvernement irakien après avoir été exproprié en mai de sa participation dans l'opérateur kurde Korek, a rapporté le Journal du Dimanche. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

