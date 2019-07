* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 2 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * NATIXIS a annoncé lundi son renvoi devant un juge correctionnel pour sa communication financière lors de la crise des subprimes. * SAFRAN a annoncé lundi une nouvelle organisation opérationnelle et juridique pour augmenter les synergies d'intégration des activités Aerosystems et Aircraft Interiors (issues de zodiac). * ELIOR a annoncé lundi la finalisation de la vente de sa filiale Areas pour une plus-value d'environ 200 millions d'euros, sans impact fiscal. * WPP est entré en négociations exclusives avec le fonds de capital-investissement Bain Capital pour lui vendre une participation majoritaire dans Kantar, sa filiale d'analyse de données, a annoncé lundi le groupe publicitaire britannique. * STEINHOFF - Conforama, propriété du groupe sud-africain Steinhoff coté à Francfort, va supprimer 1.900 postes en France, où 32 magasins vont fermer, a déclaré lundi à Reuters un membre du syndicat Force ouvrière. * BUREAU VERITAS a annoncé lundi la cession de son activité de conseil HSE (santé, de sécurité et d'environnement) en Amérique du Nord à Apex Companies. * TRIGANO a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,2% à 721,6 millions d'euros au troisième trimestre 2018/2019. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

