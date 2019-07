* DEUTSCHE BANK va supprimer 18.000 emplois dans le cadre d'une vaste restructuration qui lui coûtera 7,4 milliards d'euros. La première banque allemande a annoncé dimanche qu'elle allait renoncer à son activité sur les marchés actions et réduire ses opérations dans la banque d'investissement. Elle s'attend à subir une perte nette de 2,8 milliards d'euros au deuxième trimestre 2019 en raison des charges de restructuration liées à ce plan.

* SODEXO a fait état lundi d'une accélération de sa croissance interne au troisième trimestre de son exercice décalé mais a averti que le quatrième trimestre serait moins dynamique en raison de la perte de certains contrats, notamment en Amérique du Nord.

* AIR FRANCE-KLM a annoncé lundi avoir transporté 9,7 millions de passagers en juin, en hausse de 3,4% sur un an.

Le coefficient d'occupation, qui mesure l'utilisation des capacités, a quant à lui progressé de 1,5 point à 90,7% le mois dernier, a ajouté le groupe franco-néerlandais dans un communiqué.

* EDF - Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé vendredi avoir demandé un audit sur la filière EPR, alors que le chantier de Flamanville (Manche) a été entaché de nombreux incidents ayant entraîné une inflation des coûts et des reports en série.

* LAGARDÈRE et Wasserman Media Group, qui représente de nombreux sportifs professionnels, sont entrés en négociations exclusives en vue de la cession par le groupe français à l'américain de Lagardère Sport and Entertainment pour un montant d'environ 250 à 300 millions de dollars (223 à 267 millions d'euros), a rapporté vendredi le Financial Times https://on.ft.com/2L4ZWPB en citant des sources proches des discussions.

* SAFRAN - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "achat" en évoquant la récente période de surperformance relative du titre. Safran continue néanmoins de présenter un profil attractif en termes de croissance à moyen terme des bénéfices et de la génération de trésorerie, dit Goldman Sachs.

* PIRELLI - JPMorgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et remonte l'objectif de cours à 8 euros contre 6,60 euros.

* EQUINOR LUNDIN PETROLEUM - La compagnie pétrolière norvégienne Equinor a annoncé dimanche qu'elle allait céder une participation de 16% dans Lundin Petroleum pour 1,56 milliard de dollars (1,39 milliard d'euros), au prix de 266,4 couronnes (25,13 euros) par titre, soit une décote de 9,6% par rapport au cours de clôture de l'action Lundin vendredi.