* ORANGE - Le sort du PDG d'Orange, Stéphane Richard, est suspendu au jugement qui sera rendu mardi dans le procès sur l'arbitrage contesté de 2008 en faveur de Bernard Tapie dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais.

* BASF a abaissé lundi ses prévisions de résultats pour 2019 et annoncé la suppression de 6.000 emplois à la suite d'un deuxième trimestre "considérablement" inférieur aux attentes, le groupe chimique allemand mettant en cause les conflits commerciaux à l'origine d'un ralentissement de la croissance économique et de la production industrielle mondiales.

Par ailleurs, JPMorgan a ramené sa recommandation sur le titre de "surpondérer" à "neutre". L'action est indiquée en baisse de 5,5% en avant-Bourse.

* AXA a annoncé lundi l’exercice intégral par les banques garantes de l’option de surallocation consentie dans le cadre de l’offre secondaire d’actions ordinaires d'EQH. Le produit net de l'opération est de 125 millions de dollars (112 millions d'euros) pour Axa, dont la participation au capital d'EQH est ramenée de 40,1% à 38,9%.

* RALLYE - Le tribunal de commerce de Paris a autorisé SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à bénéficier d'actions représentant 3,4% du capital de Rallye en garantie de contrats conclus en décembre 2014 avec FONCIÈRE EURIS, a annoncé lundi cette dernière, une des holdings du groupe de Jean-Charles Naouri. Après l'ouverture en mai de procédures de sauvegarde pour Rallye, SocGen avait résilié les contrats avec Foncière Euris et réclamé de réaliser le nantissement portant sur 1.770.000 actions de Rallye.

* UNICREDIT a annoncé lundi soir la cession de sa participation résiduelle dans le courtier en ligne FINECOBANK, soit 18,3% du capital, dans le cadre d'un placement effectué au prix de 9,85 euros par action. L'opération a généré un produit brut de 1,1 milliard d'euros et devrait permettre une amélioration de 30 points de base du ratio de fonds propres CET1 de la banque italienne au troisième trimestre.

* DANSKE BANK a abaissé lundi sa prévision de bénéfice net pour 2019 dans une fourchette de 13 à 15 milliards de couronnes (1,74 à 2 milliards d'euros), contre 14 à 16 milliards précédemment. La banque danoise explique cette décision par les pressions sur ses marges et les conditions sur les marchés financiers, illustrées par la faiblesse de ses revenus du trading au deuxième trimestre, et par la hausse de ses coûts en matière de mise en conformité de ses pratiques et de lutte contre le blanchiment d'argent.

* GENERALI - Goldman Sachs a relevé sa recommandation de "vendre" à "neutre".

* ASML HOLDINGS - Société Générale démarre le suivi par une recommandation d'achat et un objectif de cours de 220 euros.

* HEIDELBERGCEMENT - Kepler Cheuvreux ramène sa recommandation d'"acheter" à "conserver" et l'objectif de cours de 80 à 73 euros.

* LAFARGEHOLCIM - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et l'objectif de cours de 52 à 53 euros.