* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 11 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SWISS RE envisage un report ou une modification du projet d'introduction en Bourse de sa filiale britannique d'assurance vie, qui valorisait celle-ci entre 2,8 et 3,3 milliards de livres sterling (3,1 et 3,7 milliards d'euros), en raison du manque d'intérêt des investisseurs, a-t-on appris de sources proches du dossier mercredi. * CARREFOUR a annoncé mercredi soir la cession de Cargo Property Assets, dont il est actionnaire, à ARGAN , une société foncière foncière cotée spécialisée en immobilier logistique. L'opération lui rapportera environ 290 millions d'euros et contribuera à la réalisation de l'objectif de 500 millions d'euros de cessions d'actifs immobiliers non stratégiques. * SEB a annoncé mercredi le lancement d'un programme de restructuration de sa filiale de machines à café WMF, rachetée il y a deux ans et demi, qui pourrait toucher 400 postes sur un total de 6.200. (Le communiqué : https://bwnews.pr/2G5gtyQ) * KAUFMAN & BROAD a publié mercredi un bénéfice net annuel en hausse et dit tabler pour l'exercice en cours sur un taux de marge brute maintenu autour de 19% et un résultat net au moins égal à celui de 2018. * CARMILA a annoncé mercredi la démission de son PDG, Jacques Ehrmann, et son remplacement par Alexandre de Palmas. * TRANSGENE a annoncé avoir reçu l'autorisation de l'autorité de santé britannique MHRA pour le lancement d'un nouvel essai clinique de phase 1 de son immunothérapie contre les cancers TH4050. (Le communiqué : https://bwnews.pr/2XZboSE) * TELECOM ITALIA - Moody's a confirmé mercredi la note "Ba1" mais a abaissé sa perspective de "stable" à "négative". "Nous estimons que le groupe italien continuera à opérer dans un environnement très concurrentiel, à un niveau de dette élevé, en dépit des engagements forts de la direction à la réduire", explique l'agence de notation dans un communiqué * RYANAIR - Le secteur britannique du transport aérien pourrait être fortement perturbé en cas de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord de retrait, a averti mercredi le directeur général du groupe irlandais, Michael O'Leary. Ce dernier a en outre déclaré qu'il risquait de revoir à la baisse son plan de croissance des capacités durant l'été 2020 si le Boeing MAX 737 ne vole pas à nouveau d'ici novembre. Il a ajouté que Boeing lui avait fait savoir que l'appareil reprendrait sans doute les airs d'ici la fin septembre. * SOCIETE GENERALE - La famille des anciens propriétaires d'une banque cubaine saisie par le gouvernement de Fidel Castro voici près de 60 ans poursuivent la banque française et lui réclament autour de 792 millions de dollars, estimant qu'elle a contourné les sanctions américaines contre Cuba. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

