* DAIMLER - L'action du groupe automobile allemand perd 3% dans les échanges en avant-Bourse après la publication de résultats trimestriels préliminaires marqués par une perte opérationnelle de 1,6 milliard d'euros, contre un bénéfice de 2,6 milliards un an plus tôt.

* WPP - Le groupe publicitaire britannique a annoncé vendredi que le fonds américain de capital-investissement Bain Capital allait racheter 60% du capital de sa filiale Kanter, valorisée autour de quatre milliards de dollars (3,55 milliards d'euros).

* THOMAS COOK GROUP a annoncé vendredi être en "discussions avancées" avec le chinois Fosun Tourism en vue d'une recapitalisation de 750 millions de livres (835 millions d'euros) qui donnerait à Fosun le contrôle de ses activités de tour-opérateur.

* ATLANTIA - Le groupe italien d'infrastructures, qui exploite les aéroports de Rome, a confirmé jeudi soir qu'il allait réfléchir à une prise de participation dans la compagnie aérienne en difficulté Alitalia.

* VOLKSWAGEN a annoncé jeudi un élargissement de son alliance avec Ford, sans fournir de détails sur ces nouvelles collaborations qui devraient porter sur les véhicules électriques et autonomes.

* DEUTSCHE BANK n'envisage pas de fusion ou de grande acquisition au cours des trois prochaines années, a déclaré son président du directoire, Christian Sewing, au journal Handelsblatt.

* BENETEAU a annoncé jeudi dans un communiqué un chiffre d'affaires en hausse de 5% sur les neuf premiers mois de son exercice et a confirmé ses objectifs financiers.

* TF1 - Newen, filiale de TF1, a annoncé jeudi dans un communiqué acquérir une participation majoritaire dans Reel One, acteur majeur de la production et de la distribution de fictions sur le marché nord-américain et international.

* ORANGE a annoncé jeudi dans un communiqué la signature d'un accord entre ORANGE BELGIUM et PROXIMUS en vue d'un partage du réseau d'accès mobile d'ici à la fin de l'année.

* MAUREL & PROM a fait état vendredi d'une baisse de 4% de son chiffre d'affaires sur le premier semestre de son exercice 2019.

* PIERRE & VACANCES a annoncé jeudi un chiffre d'affaires au T3 2019 en hausse de 9,8% à 371,5 millions d'euros.

* INGENICO - Goldman Sachs a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et porté son objectif de cours à 90 euros contre 55 euros.

* VALLOUREC - UBS a abaissé sa recommandation à "vendre" contre "neutre" et ramené son objectif de cours à 1,90 euro contre 2,40 euros.