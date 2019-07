* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens 15 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * RALLYE , maison-mère de CASINO placée sous procédure de sauvegarde, a annoncé vendredi que le montant de ses financements structurés conclus avec certaines de ses banques s'élevait au total à 231 millions d’euros, montant net de "cash-collateral". * ANHEUSER-BUSCH INBEV a annoncé vendredi qu'il ne procéderait pas à l'introduction en Bourse de sa filiale Asie-Pacifique à Hong Kong. * VIVENDI - Une loi italienne qui a contraint le groupe de médias français à renoncer à la plus grande partie de ses droits de vote dans le télédiffuseur italien MEDIASET pourrait ne pas être conforme aux règles européennes, selon un avis de la Commission européenne consulté par Reuters. * EIFFAGE a annoncé vendredi que la société constituée avec l'Aéroport Marseille Provence, dont il est l'actionnaire majoritaire, a été désignée concessionnaire de l'aéroport De Lille- Lesquin. * ADP - Le trafic de Paris Aéroport a augmenté de 5,2% en juin et de 4,8% au premier semestre. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

