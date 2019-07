* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 16 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH a annoncé lundi la conclusion d'un accord avec Stella McCartney afin d'accélérer le développement de la maison de couture britannique, quelques mois après la fin de sa collaboration de long terme avec Kering , rival du numéro un mondial du luxe. * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et Promontoria MMB ont annoncé être entrés en négociation exclusive en vue de l'acquisition par Promontoria MMB des titres de Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA). * GECINA a annoncé lundi être en négociations exclusives avec un institutionnel français pour l'acquisition de près de 32.000 m² à Neuilly-sur-Seine. * OSRAM . Le spécialiste allemand de l'éclairage, qui a annoncé au début du mois soutenir l'offre de rachat à 35 euros soumise par Bain Capital et Carlyle , a dit lundi avoir reçu du groupe autrichien AMS une offre non contraignante de 38,50 euros par action. * Bayer - Un juge fédéral américain a décidé de ramener de 80,27 à 25,27 millions de dollars (de 71,29 millions à 22,44 millions d'euros) les indemnités dues par Bayer à un Californien qui a accusé le Roundup, herbicide à base de glyphosate de Monsanto, filiale du groupe allemand, d'être à l'origine de son cancer. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

