* ERICSSON - L'équipementier télécoms suédois a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, de 54,8 milliards de couronnes suédoises (52 milliards d'euros), avec une marge brute de 36,6% contre 34,8% attendu par le consensus Refinitiv. Le titre devrait ouvrir en baisse de 2 à 4%, selon des traders.

* ASML - Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs a publié mercredi une marge supérieure aux attentes au titre du deuxième trimestre, tout en confirmant sa prévision d'une croissance vigoureuse pour le reste de l'année. Le maintien de la prévision a toutefois déçu le marché et le titre pourrait baisser de 1% à 2% à l'ouverture de la Bourse d'Amsterdam, disent des traders.

* DIALOG SEMICONDUCTOR a relevé mercredi sa prévision de bénéfice pour le deuxième trimestre, le concepteur de puces anglo-allemand évoquant à la fois de bonnes performances commerciales et les effets de l'accord de transfert d'actifs conclu l'an dernier avec Apple, son principal client. Le titre est indiqué en hausse de 3,3% en avant-Bourse à Francfort.

* BHP GROUP, premier groupe minier mondial, a annoncé mardi un rebond de la production de minerai de fer au quatrième trimestre et dit prévoir une croissance modérée de la production en 2019/2020.

* SWATCH GROUP - L'horloger suisse a vu son premier semestre pénalisé par les turbulences politiques à Hong Kong et un comparatif défavorable mais il prévoit une croissance robuste au second semestre et sur toute l'année 2019d, grâce à une demande toujours forte sur ses principaux marchés.

* BRENNTAG est indiqué en baisse de près de 6% à Francfort. Une semaine après un avertissement semblable de BASF, le distributeur allemand de produits chimiques a réduit ses prévisions de résultats pour 2019 en faisant état d'un "ralentissement notable" de la demande en juin qui a eu un impact sur ses profits.

* RENAULT a annoncé la création d'une coentreprise avec Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) pour les véhicules électriques en Chine.

* FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES, RENAULT - Dans une interview au Corriere della Sera, Bruno Le Maire dit ne pas être opposé à une fusion entre FCA et Renault à condition qu'elle se fasse dans le respect de l'alliance Renault-Nissan. "La priorité aujourd'hui est de développer une stratégie industrrielle pour l'alliance Renault-Nissan", ajoute le ministre français de l'Economie.

* AUTOMOBILE - Le marché automobile européen s'est contracté de 7,9% en juin en raison d'un effet calendaire défavorable, avec deux jours ouvrés de moins qu'en juin 2018, selon les données publiées mercredi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

* CARREFOUR a annoncé un partenariat avec la start-up espagnole Glovo pour proposer un service de livraison express en zone urbaine dans quatre pays - France, Espagne, Italie et Argentine.

* SKF - Le groupe suédois, premier fabricant mondial de roulements à billes, a annoncé un bénéfice trimestriel de 2,54 milliards de couronnes, en baisse sur un an et inférieur aux attentes des analystes, et a dit anticiper un léger tassement de la demande au troisième trimestre.

* TELECOM ITALIA envisage des cessions d'actifs pour deux milliards d'euros, y compris une participation dans sa filiale de tours de télécommunications INWIT qui pourrait fusionner avec les tours de VODAFONE, rapporte le journal La Repubblica.

* TOMTOM - Le spécialiste néerlandais de la cartographie numérique et navigation par GPS a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 210,8 millions d'euros au titre du deuxième trimestre, en hausse de 12% et meilleur que prévu.

* EIFFAGE - Eiffage Construction a annoncé mardi le rachat de B3 Ecodesign, spécialisé dans la transformation de containers en lieux d'habitation.

* NEXITY a été informée que New Port, la société de cadres présidée par Alain Dinin, avait renforcé sa participation dans le capital du groupe pour la porter à 8,06%.

* VIRBAC a annoncé lundi un chiffre d'affaires trimestriel à 246,1 millions d'euros, en hausse de 4,1% à taux réels et de 3,0% hors effet favorable des taux de change.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - JPMorgan relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre".