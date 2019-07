* PUBLICIS a annoncé jeudi revoir à la baisse ses attentes en matière de croissance pour 2019 après un deuxième trimestre inférieur aux attentes des investisseurs, pénalisé par l'érosion des dépenses des annonceurs dans la publicité traditionnelle aux Etats-Unis, son premier marché.

* PLASTIC OMNIUM a annoncé vendredi prévoir un résultat opérationnel 2019 en légère baisse.

* BOIRON a annoncé jeudi prévoir un fort recul de son résultat opérationnel annuel à cause de l'annonce par la France du déremboursement progressif de l'homéopathie d'ici 2021.

* GECINA a annoncé jeudi avoir relevé sa prévision de résultat récurrent net (RRN) part du groupe pour l'ensemble de l'année au vu des performances du premier semestre.

* WAVESTONE a annoncé vendredi dans un communiqué l'acquisition aux Etats-Unis du cabinet de conseil WGroup

* PERNOD RICARD a annoncé vendredi dans un communiqué la réalisation de l'acquisition du bourbon Super-Premium Rabbit Hole.

* ANHEUSER-BUSCH INBEV - Le premier brasseur mondial envisage de vendre des divisions en Corée du Sud, en Australie et en Amérique centrale pour se désendetter après avoir renoncé la semaine dernière à l'introduction en Bourse de sa filiale Asie-Pacifique à Hong Kong, croit savoir le Wall Street Journal.

* BMW a annoncé jeudi la nomination d'Oliver Zipse, son actuel directeur de la production âgé de 55 ans, au poste du président du directoire à compter du 16 août, en remplacement de Harald Krüger qui avait décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat.

* DEUTSCHE TELEKOM - Le département américain de la Justice menace de bloquer le projet de fusion entre Sprint et T-Mobile, la filiale américaine de l'opérateur télécoms allemand, s'ils n'annoncent pas d'ici la fin de semaine prochaine un accord sur les cessions d'actifs qu'ils ont promis d'effectuer, a indiqué une source jeudi, confirmant une information de CNBC.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a annoncé jeudi dans un communiqué être en négociation exclusive pour l'acquisition de Socalfi, filiale détenue à 100% par My Money Bank en Nouvelle-Calédonie.

* PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS a annoncé jeudi les nominations d'Olivier Brémond au poste de directeur général délégué de Siti, holding de tête du groupe de loisirs, et de Yann Caillère en tant que directeur général de Pierre & Vacances SA.

* FLEURY MICHON a annnoncé jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 2,6% à 349,1 millions d'euros au premier semestre et a confirmé viser un résultat opérationnel et un résultat net négatifs pour ces six mois, avec un retour au positif attendu au deuxième semestre.

* TRANSGENE a annoncé jeudi avoir reçu l'autorisation de démarrer un essai clinique de son traiemùent TG6002 au Royaume-Uni chez des patients atteints d'un cancer colorectal.