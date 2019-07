* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 22 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * COFACE /NATIXIS - Le fonds d'investissement Apollo Global Management a contacté Coface en vue de faire une offre sur l'assureur-crédit, filiale de Natixis, ont dit vendredi des sources proches du dossier. * NATIXIS - H2O, filiale de gestion d'actifs de Natixis, a annoncé vendredi qu'elle entendait réintroduire des commissions d'entrée sur certains de ses fonds après les avoir suspendues le mois dernier pour attirer les investisseurs et endiguer d'importantes sorties de capitaux. * VOLKSWAGEN - Cummins , fabricant de moteurs diesel basé aux Etats-Unis, a fait une offre indicative sur MAN Energy Solutions, la filiale de Volkswagen spécialisée dans la fabrication de gros moteurs diesel pour les bateaux et les groupes électrogènes, ont dit des sources proches du dossier. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

