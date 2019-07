* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 24 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * INGENICO a fait état mardi d'une hausse de 12% de son excédent brut d'exploitation au premier semestre, à 254 millions d'euros, et a relevé ses objectifs annuels après une croissance solide de son chiffre d'affaires, grâce notamment au Brésil et à l'Asie. * ORPEA a annoncé mardi une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4,7% au premier semestre, à 1,84 milliard d'euros. * NEXITY a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 18% à 1,84 milliard d'euros au premier semestre et a revu à la hausse ses perspectives 2019, visant désormais un chiffre d'affaires et un Ebitda en croissance autour de +7% (contre au moins 5% précédemment). * TARKETT a publié mardi un bénéfice net en baisse à 7,7 millions d'euros au premier semestre contre 28,7 millions d'euros il y a un an. * GL EVENTS a annoncé mardi des résultats en nette hausse au premier semestre et a confirmé sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 10% et l'amélioration de sa rentabilité. * COVIVIO a annoncé mardi un chiffre d'affaires de 339 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 11,9%, et a confirmé ses perspectives annuelles. * TECHNIPFMC a annoncé mardi avoir remporté un contrat d'une valeur consolidée de 7,6 milliards de dollars pour la livraison de trois trains de gaz naturel liquéfié (GNL) au gazier russe Novatek , destinés au projet Arctic LNG 2 situé en Russie, dans la péninsule de Gydan en Sibérie occidentale. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

