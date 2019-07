* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 29 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * SANOFI a annoncé vendredi avoir notifié à l'américain Lexicon Pharmaceuticals la résiliation de leur accord sur le développement du traitement du diabète Zynquista. L'action Lexicon perdait vendredi 38,5% dans les échanges après la clôture à Wall Street * LONDON STOCK EXCHANGE , opérateur de la Bourse de Londres, est en discussions avec Refinitiv, fournisseur d'informations, de données et d'analyses au secteur financier, en vue d'un mariage, rapporte vendredi le Financial Times. Refinitiv est contrôlé par le fonds de capital investissement Blackstone , qui a pris l'an dernier une participation de 55% dans cette ancienne division de Thomson Reuters dans le cadre d'une opération de 20 milliards de dollars (18 milliards d'euros). L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0