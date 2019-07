* ENGIE a confirmé mardi ses objectifs 2019 après avoir enregistré une hausse de ses résultats à fin juin grâce au rebond de ses performances au deuxième trimestre, tirées par le nucléaire en Belgique et par ses activités de gestion d'énergie.

* LEGRAND, spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, a annoncé mardi un chiffre d'affaires en hausse de 8% a 3,23 milliards d'euros et un bénéfice net, part du groupe, en hausse de 6,5% à 415,3 millions d'euros au premier semestre. Le groupe a confirmé ses objectifs 2019.

* REXEL, spécialiste de la distribution de matériel électrique, a annoncé mardi un chiffre d'affaires en hausse de 3,7% au premier semestre à 6.799,5 millions d'euros, soit +2,7% en données comparables et à nombre de jours constant, et a confirmé ses objectifs annuels.

* AIR LIQUIDE a annoncé mardi un chiffre d'affaires du premier semestre à 10,95 milliards d'euros, en hausse de 4,9% à données comparables, et un résultat opérationnel courant à 1,8 milliard d'euros au S1, en hausse de 9,4%.

* CAPGEMINI a annoncé mardi un chiffre d'affaires de 7.007 millions d'euros, en hausse de 8,4% au s1, une

croissance de 6,2% à taux de change constants sur le semestre et de 5,7% sur le 2e trimestre et un taux de marge opérationnelle en hausse de 0,5 point pour atteindre 11,4% au S1. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels.

* BAYER, dernier fournisseur de produits agricoles en date à être affecté par les inondations de fermes aux Etats-Unis, a estimé mardi que son objectif annuel serait plus difficile à atteindre.

* HEIDELBERGCEMENT. Le deuxième cimentier mondial derrière LAFARGEHOLCIM, a confirmé ses objectifs annuels après avoir publié mardi un résultat tiré des opérations courantes avant dépréciation (ROCBD) en hausse de 1% au deuxième trimestre, à 1,05 milliard d'euros, sur fond d'un léger ralentissement de la dynamique du marché.

* ATOS a annoncé être entré en négociation exclusive en vue d'acquérir Idnomic, leader européen des infrastructure de gestion des identités numériques, et renforcer ainsi sa position de leader de la cybersécurité.

* BBVA - La Haute Cour espagnole a accusé la deuxième banque espagnole de corruption dans le cadre d'une enquête pour des faits remontant à 2004. Des sites d'information avaient rapporté en janvier que BBVA avait engagé à l'époque Grupo Cenyt, firme créée par l'ancien chef de la police Jose Manuel Villarejo, pour combattre une tentative d'OPA du groupe de BTP Sacyr.

* SCHAEFFLER - L'équipementier allemand a révisé à la baisse ses prévisions de résultats pour cette année, tablant désormais sur un chiffre d'affaires à peu près stable et non plus en croissance de 1 à 3% et sur une marge d'Ebit de 7-8% au lieu de 8-9%, au vu de la production automobile mondiale qu'il attend en repli de 4%. En février Schaeffler anticipait une baisse limitée à 1% de la production mondiale.

* METRO - La fondation Meridian et Beisheim Group, qui détiennent ensemble 20,56% de Metro, ont décidé d'agir désormais de concert pour avoir davantage d'influence sur le devenir du distributeur allemand. Tous deux s'étaient opposés à une tentative de rachat du groupe par le financier tchèque Daniel Kretinsky et son partenaire slovaque Patrik Tkac.

* AÉROPORTS DE PARIS et FRAPORT ont fait appel de la décision du ministère des Transports bulgare d'attribuer la concession pour exploiter l'aéroport de Sofia à un autre candidat.

* MAISONS DU MONDE a fait état lundi d'un Ebitda en baisse de 4,9% à 45,6 millions d'euros au premier semestre tout en confirmant ses objectifs annuels.