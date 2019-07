* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 31 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * L'ORÉAL a fait état mardi d'une hausse de 12,1% de son résultat d'exploitation au cours du premier semestre, tiré par sa division luxe et l'Asie-Pacifique, et a annoncé des rachats d'actions pour 750 millions d'euros. * AIR FRANCE-KLM a annoncé mardi une commande ferme de 60 A320-300 d'AIRBUS pour 2,74 milliards de dollars (2,46 milliards d'euros) au prix catalogue afin de remplacer la flotte A318 et A319 d'Air France à partir de septembre 2021. * ESSILORLUXOTTICA pourrait faire une annonce sur GRANDVISION à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, deux semaines après avoir fait état de discussions en vue de prendre une participation de 76,72% dans le groupe néerlandais d'optique. * M6 a annoncé mardi un résultat net part du groupe en hausse de 11,1% à 88,4 millions d'euros. * SALVATORE FERRAGAMO a annoncé mardi un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 2,6%, confirmant ainsi les signes de reprise observées au premier trimestre. * LEONARDO - Le groupe de défense italien a confirmé ses prévisions annuelles après avoir fait d'une hausse de son bénéfice net et de ses prises de commandes sur le premier semestre. * ASSYSTEM a annoncé un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 14,1% à 246,5 millions d'euros au premier semestre et vise un chiffre d'affaires annuel de 500 millions d'euros. * WENDEL a fait état mardi d'une hausse de 12,2% de son actif net réévalué (ANR) au cours du premier semestre. * MERSEN a relevé ses objectifs annuels pour 2019 après avoir enregistré une croissance des ventes de 12% au premier semestre. * MANITOU a annoncé mardi un chiffre d'affaires du premier semestre en hausse de 24% à 1,16 milliard d'euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0