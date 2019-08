* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait état jeudi d'un recul de près de 14% de son résultat net au deuxième trimestre au cours duquel les charges de restructuration ont pesé sur la banque de financement et d'investissement (BFI).

* LONDON STOCK EXCHANGE a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour acheter Refinitiv dans le cadre d'une transaction de 27 milliards de dollars (24,2 milliards d'euros) qui permettrait à l'opérateur boursier de devenir l'un des leaders mondiaux des données, des informations et des analyses financières.

* AXA a annoncé jeudi un résultat net en repli de 17% au premier semestre, pénalisé par des charges comptables liées à la valorisation d'instruments dérivés et à la consolidation de sa filiale américaine Axa Equitable Holdings.

* VEOLIA a publié jeudi des résultats en nette progression au titre du premier semestre 2019, tirés par ses activités prioritaires et ses économies, et a confirmé ses objectifs annuels.

Le groupe a annoncé la veille céder ses réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis au fonds Antin Infrastructure Partners pour une valeur d'entreprise de 1,25 milliard de dollars.

* ACCOR a annoncé mercredi une hausse de 5,1% de son résultat opérationnel au premier semestre, grâce à ses efforts de restructuration et à l'amélioration de l'activité en Asie, ce qui conduit le numéro un mondial de l'hôtellerie à prévoir une nouvelle "année record" en 2019.

* INFINEON - Le fabricant allemand de semi-conducteurs a confirmé jeudi ses objectifs annuels après avoir enregistré un chiffre d'affaires et un bénéfice en ligne avec les attentes au troisième trimestre. Le titre gagne 2,8% en avant-Bourse.

* BARCLAYS a annoncé jeudi une augmentation de 20% de son dividende après avoir enregistré un bénéfice trimestriel en ligne avec les attentes. Selon des traders, le titre pourrait prendre 2% en avant-Bourse.

* RIO TINTO a annoncé jeudi son bénéfice semestriel le plus élevé depuis 2014 et une hausse de son dividende.

* ING GROEP, la première banque des Pays-Bas, a prévenu jeudi que la faiblesse des taux d'intérêt pèserait sur les futurs bénéfices du groupe après avoir fait état jeudi d'un résultat net de 1,438 milliard d'euros au titre du deuxième trimestre, meilleur que prévu.

* SHELL a annoncé une baisse de son bénéfice du deuxième trimestre, tombé à un plus bas de 30 mois, en raison notamment de la baisse des prix du pétrole et des marges de raffinage. Le titre pourrait perdre entre 3% et 5% selon des traders.

* EDF s'est vu infliger une amende de 1,8 million d'euros pour avoir enfreint les règles relatives aux délais de paiement des fournisseurs, a rapporté jeudi l'AFP.

* ALTICE EUROPE s'est déclaré confiant dans ses perspectives 2019 après une hausse de 5,1% de son résultat opérationnel au premier semestre, grâce à ses efforts de restructuration et à l'amélioration de l'activité en Asie.

* BMW a confirmé jeudi ses objectifs annuels en dépit de la chute de 20% de son bénéfice au deuxième trimestre, grevé par la hausse des coûts de production, des effets de change défavorables et les nouvelles normes en matière d'émissions polluantes.

* ZALANDO, premier groupe spécialisé de vente de prêt-à-porter en ligne en Europe, a relevé jeudi sa prévision de bénéfice annuel après avoir fait état d'un bond du nombre de visites sur son site et des commandes au deuxième trimestre. L'action est indiquée en hausse de 3,6% en avant-Bourse à Francfort.

* HUGO BOSS a dit jeudi tabler sur un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriel dans le bas de la fourchette de ses prévisions en raison de difficultés sur le marché américain. Le titre perd 2,2% en avant-Bourse, selon le courtier Lang & Schwarz.

* SIEMENS a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, affecté par un environnement plus faible dans ses marchés clés. Le titre perd 2,4% en avant-Bourse, selon le courtier Lang & Schwarz.

* EURONEXT a annoncé mercredi un chiffre d'affaires du T2 en hausse de 1,8% à 159 millions d'euros mais un résultat net part du groupe en baisse de 4,4% à 53,4 millions d'euros.

* STANDARD CHARTERED a publié jeudi un bénéfice semestriel en progression de 3%, supérieur aux attentes, grâce à la hausse des revenus tirés de ses principaux marchés asiatiques et à la gestion de ses coûts.

* KORIAN a annoncé mercredi des résultats en hausse au premier semestre et s'est dit confiant d'atteindre ses objectifs 2019 d'une croissance du chiffre d'affaires supérieure ou égale à 8% et d'une marge opérationnelle supérieure ou égale à 14,5%.

* ARKEMA a fait état jeudi d'un excédent brut d'exploitation en baisse au deuxième trimestre à 407 millions d'euros contre 430 millions il y a un an dans un environnement macroéconomique "moins favorable".

* PARROT a confirmé jeudi se recentrer sur les drones professionnels après avoir réduit ses pertes au premier semestre.

* AIR FRANCE-KLM - HSBC relève sa recommandation à "achat" contre "conserver" et remonte l'objectif de cours à 12 euros contre 9 euros.