* CREDIT AGRICOLE a fait état vendredi d'un recul de près de 15% de son bénéfice net au deuxième trimestre lié notamment à une remontée du coût du risque dans sa banque de financement et d'investissement (BFI).

* ROYAL BANK OF SCOTLAND a annoncé vendredi un dividende de 1,7 milliard de livres mais a prévenu qu'un environnement difficile entraverait sa rentabilité dans les 18 mois à venir. La banque britannique a par ailleurs annoncé un bénéfice imposable semestriel supérieur au consensus.

* IAG a annoncé vendredi un bénéfice semestriel meilleur que prévu, le propriétaire de British Airways et d'Iberia ayant enregistré une hausse des ventes de billets et déclaré qu'il était bien parti pour égaler le bénéfice de l'année dernière.

* ALLIANZ a annoncé un bénéfice net en hausse de 13,5% au deuxième trimestre, dépassant le consensus et l'assureur allemand a par ailleurs confirmé son objectif de bénéfice d'exploitation annuel.

* MAUREL & PROM a annoncé un chiffre d'affaires semestriel en baisse mais aussi un excédent brut d'exploitation (EBE) en hausse de 15% et a dit qu'il comptait poursuivre sa croissance organique au second semestre et qu'il saisirait toute nouvelle opportunité d'acquisition.

* NATIXIS a enregistré un résultat net en recul de 32% à 346 millions d'euros au deuxième trimestre et a fait état jeudi d'une décollecte de 6 milliards d'euros au sein de sa filiale britannique H2O, touchée en juin par une vague de sorties de capitaux suite à des inquiétudes sur la liquidité de son portefeuille, mais d'un retour de la collecte en juillet.

* FIAT CHRYSLER a vu ses ventes de voitures neuves chuter de 19,4% en juillet sur un an en Italie, à comparer à une contraction de 0,1% du marché dans son ensemble, d'après les calculs de Reuters à partir des données du ministère des Transpoorts.

* TELECOM ITALIA - L'opérateur italien, dont le premier actionnaire est Vivendi, a publié jeudi soir des résultats du deuxième trimestre globalement conformes aux attentes et a confirmé ses objectifs pour les trois prochaines années.

* MEDIASET - Le groupe de télévision italien a vu ses revenus publicitaires décliner de 10,5% au premier semestre, conséquence de la perte des droits de diffusion des matches de football de la Serie A et de la Ligue des champions. Sur une base comparable, les revenus publicitaires ont baissé de 2,4%.

* VICAT a annoncé jeudi un Ebitda en hausse de 3,1% au premier semestre et a dit s'attendre "à une nette amélioration" de ce dernier et à une progression du résultat sur l'ensemble de l'année.

* PIRELLI a abaissé jeudi pour la deuxième fois de l'année sa prévision de ventes pour 2019 en raison de la faiblesse prolongée du marché des véhicules neufs et d'un ralentissement plus général du secteur automobile mondial.

* LANXESS a fait état d'un bénéfice brut un peu meilleur que prévu au deuxième trimestre et le chimiste allemand spécialisé a confirmé ses objectifs en dépit "d'un environnement économique incertain". Pour autant, l'action est indiquée en baisse de 2,4%, selon le courtier Lang & Schwarz.

* ALTAREA SCA a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 16,8% au premier semestre et d'un FFI en baisse de 6,6%, confirmant par ailleurs ses prévisions de FFO poour 2019 et 2020 et de dividende pour 2019.