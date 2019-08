* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 5 août (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT , FIAT CHRYSLER - Fiat Chrysler est ouvert à la réouverture de discussions de fusion avec Renault, a déclaré son directeur général Mike Manley pendant le week-end. Le Wall Street Journal avait rapporté vendredi que Nissan et Renault tentaient de s'entendre pour revoir leur alliance, dans l'espoir pour le groupe français de relancer les négociations de rapprochement avec FCA. Jefferies a par ailleurs abaissé sa recommandation sur Renault d'"acheter" à "sous-performance". * HSBC a annoncé lundi le départ surprise de son dirigeant John Flint, en poste depuis 18 mois, expliquant que la banque avait besoin d'un changement au sommet pour faire face à un "environnement international difficile". Le titre coté à Hong Kong cédait autour de 1,6%, à un plus bas depuis octobre 2018. * SALINI IMPREGILO , <ASTALDI AST.MI> - Salini Impregilo, le numéro un italien de la construction, a dit avoir trouvé un financement bancaire pour reprendre son rival en difficulté Astaldi, un projet soutenu par le gouvernement. * SOLOCAL a annoncé que Pierre Danon, président du conseil d'administration, avait renforcé sa participation au capital du groupe avec l'acquisition de 60.000 actions. * PUMA - Credit Suisse a relevé sa recommandation à "neutre" au lieu de "sous-performance". L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0