* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 6 août (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * PERNOD RICARD a annoncé lundi l'acquisition pour un montant non précisé de Firestone & Robertson Distilling, propriétaire de la marque TX, une gamme de whiskys et de bourbons de Fort Worth (Texas). * BONDUELLE a annoncé un chiffre d'affaires annuel stable et a confirmé son objectif de stabilité de sa rentabilité opérationnelle annuelle courante à taux de change constant. * VILMORIN a annoncé un chiffre d'affaires annuel consolidé en hausse de 3,3%, "significativement au-delà de l'objectif fixé" (soit 2% à 3% de progression) et ajoute que le résultat net annuel sera en légère hausse. * FINECO - Le courtier en ligne italien ne participera pas à la consolidation attendue du secteur européen de la gestion d'actifs, que ce soit comme acquéreur ou comme cible, a déclaré lundi son administrateur délégué, quelques semaines après la vente de 35% du capital par UniCredit . Dans un entretien à Reuters, Alessandro Foti a ajouté que Fineco maintiendrait une politique de dividendes "généreuse". s* SPORTS DIRECT INTERNATIONAL a annoncé lundi l'acquisition du distributeur de prêt-à-porter Jack Wills pour 12,75 millions de livres (13,84 millions d'euros). L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

