* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens 8 août (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * RYANAIR - Le syndicat des pilotes britanniques Balpa a annoncé mercredi que ses membres avaient voté en faveur d'une grève pour défendre leurs revendications salariales. * OSRAM - Le principal actionnaire du spécialiste de l'éclairage, Allianz Global Investors, a rejeté l'offre de 3,4 milliards d'euros des sociétés de capital-investissement Bain Capital et Carlyle , estimant qu'elle sous-évaluait le spécialiste allemand de l'éclairage. * TOD'S - Le chausseur italien a annoncé un chiffre d'affaires en recul de 4,7% à 454,6 millions d'euros au titre du premier semestre, avec une perte de six millions d'euros qu'il impute surtout à la hausse de ses investissements. * MASSIMO ZANETTI - Le spécialiste italien du café a réduit sa prévision de croissance de son excédent brut d'exploitation à 3% cette année, au lieu d'un objectif précédent de 3 à 5%, au vu d'un tassement de 1,8% de ses ventes au premier semestre. * BAYER et le laboratoire américain Elanco Animal Health compte conclure dès la semaine prochaine un accord visant à regrouper leur segment santé des animaux domestiques, rapportait Bloomberg mercredi, citant des sources au fait du dossier. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

