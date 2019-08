* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 12 août (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * PSA et son partenaire chinois Dongfeng 0489.HK ont décidé de supprimer plusieurs milliers de postes en Chine et de se défaire de deux des quatre sites d'assemblage qu'ils détiennent en commun dans le pays, montre un document que Reuters a pu consulter. * CONTINENTAL a annoncé vendredi soir avoir pris des mesures pour réduire la teneur en plomb de certains de ses composants électroniques, dans lesquels celle-ci dépasse les plafonds fixés par les règles européennes. La plupart des composants concernés ont été mis sur le marché depuis 2016, a précisé le groupe allemand. * NOVARTIS - Une juge américaine a confirmé vendredi la validité de deux brevets protégeant l'Enbrel, un traitement de la polyarthrite rhumatoïde appartenant à Amgen et que contestait le groupe suisse, dont la filiale Sandoz souhaite lancer un biosimilaire. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

