* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 19 août (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * DASSAULT SYSTÈMES a annoncé lundi l'approbation par les actionnaires de Medidata Solutions de son projet d'acquisition de la société américaine sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 5,8 milliards de dollars. * NOVARTIS - Un dirigeant du groupe a vendu pour 925.400 francs (851.000 euros environ) d'actions moins de trois semaines avant que la Food and Drug Administration (FDA) américaine annonce que des données d'essais clinique de la thérapie génique Zolgensma avaient été manipulées. Novartis a déclaré que le dirigeant concerné ne disposait pas d'informations confidentielles. * ALSTOM - Credit Suisse entame son suivi de la valeur avec une opinion "neutre" et un objectif de cours de 37 euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

