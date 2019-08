* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 23 août (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * THYSSENKRUPP a engagé des discussions en vue du rachat du distributeur de métaux KLOECKNER & CO , a rapporté jeudi soir le quotidien économique allemand Handelsblatt. * BT GROUP - L'opérateur britannique de télécommunications est en discussions exclusives en vue la vente de son activité de services aux entreprises en Irlande à Myfair Equity Partners pour un plus de 300 millions d'euros, a rapporté jeudi soir un journaliste de Sky News sur Twitter. * ADYEN - Le groupe néerlandais de traitement des transactions de paiement a annoncé jeudi que ses fondateurs Pieter van der Does, directeur général, et Arnout Schuijff, directeur technologique, avaient vendu 15% de leurs actions dans le cadre d'un placement privé mais restaient "engagés au sein d'Adyen". * ENTERTAINMENT ONE - Le géant américain du jouet Hasbro a annoncé jeudi soir le rachat du groupe britannique, propriétaire entre autres de la marque Peppa Pig, pour environ quatre milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) en numéraire. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

