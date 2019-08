* DEUTSCHE BANK a accepté de verser plus de 16 millions de dollars aux autorités américaines pour régler à l'amiable une procédure sur des accusations de corruption, a annoncé jeudi la Securities and Exchange Commission (SEC).

* COMMERZBANK tient des discussions au sujet d'une suppression de 1.800 à 2.500 postes supplémentaires, a rapporté vendredi le quotidien Börsen-Zeitung en citant des sources. Le titre gagne 1,3% en avant-Bourse.

* THYSSENKRUPP a engagé des discussions en vue du rachat du distributeur de métaux KLOECKNER & CO, a rapporté jeudi soir le quotidien économique allemand Handelsblatt. Selon le courtier Lang & Schwarz, le titre Thyssenkrupp prend 2,2% en avant-Bourse et Kloeckner & Co gagne environ 18%.

* BT GROUP - L'opérateur britannique de télécommunications est en discussions exclusives en vue de la vente de son activité de services aux entreprises en Irlande à Myfair Equity Partners pour un peu plus de 300 millions d'euros, a rapporté jeudi soir un journaliste de Sky News sur Twitter.

* ADYEN - Le groupe néerlandais de traitement des transactions de paiement a annoncé jeudi que ses fondateurs Pieter van der Does, directeur général, et Arnout Schuijff, directeur technologique, avaient vendu 15% de leurs actions dans le cadre d'un placement privé mais restaient "engagés au sein d'Adyen".

* ENTERTAINMENT ONE - Le géant américain du jouet Hasbro a annoncé jeudi soir le rachat du groupe britannique, propriétaire entre autres de la marque Peppa Pig, pour environ quatre milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) en numéraire.

(Service Macro-Marchés)